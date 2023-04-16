Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский может умереть во время восстания из-за недовольства украинцев. Такое мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.

"Будучи гуманистом, вы хотели бы, чтобы его и его семью посадили на самолет или поезд и отправили в изгнание, где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом", – заявил Риттер.

Однако, считает он, если говорить реалистично, то Зеленский может умереть от рук восставших против него украинцев. По словам Риттера, граждане Украины организуют бунт против своего презента в связи с тем, что их лидер является олицетворением полного краха общества.

Речь идет не только об обстановке на фронте и погибших солдатах, но и о миллионах украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Риттер назвал подобную ситуацию трагической во всех отношениях.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ хотят убить Зеленского из-за его предательства. По его словам, причиной этому является коррупция, которая распространилась в армии.

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