Ситуация в районе Запорожской АЭС становится непредсказуемой – МАГАТЭ

Фото: Минобороны РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию в районе Запорожской атомной электростанции непредсказуемой и потенциально опасной. Его заявление приводится на сайте организации.

"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной", – сказал он.

Гросси уточнил, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, знают об объявленной эвакуации жителей из расположенного неподалеку от станции города Энергодар. Отмечается, что именно в этом городе проживает большая часть сотрудников станции, так что эксперты организации следят за ситуацией на предмет возможного влияния на ядерную безопасность.

Директор МАГАТЭ также подчеркнул необходимость приложить совместные усилия для недопущения серьезной ядерной аварии.

Об эвакуации жителей из населенных пунктов Запорожской области ранее сообщил вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко. По его словам, планируется добровольная эвакуация около 70 тысяч жителей из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подчеркнул, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме. По его словам, на данный момент нет речи об эвакуации персонала станции.

Новости часа: работа Запорожской АЭС идет в штатном режиме