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Вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище создаст угрозу затопления территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа.

"Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки", – заявил Карчаа.

По его словам, могут возникнуть проблемы, связанные с использованием станции. Также могут появиться риски для ядерной безопасности.

Карчаа заметил, что из-за прорыва могут быть затоплены населенные пункты Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Он подчеркнул, что речь идет о 15–18 тысячах человек.

Он видит два выхода из данной ситуации. Первый – украинцы прекращают обстрелы и дают отремонтировать поврежденные их артиллерией шандоры дамбы, после чего будет сброшена воды и устранена угроза. Второй – надобность в эвакуации граждан из населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что работу на Запорожской АЭС полностью переведут на российские стандарты к 2030 году.

Планы по развитию и модернизации довольно масштабные. По его словам, в данный момент идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску.

