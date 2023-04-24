05:30Политика
Украинские войска концентрируют силы в районе Гуляйполя в Запорожской области – Рогов
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Украинские войска сконцентрировали более 10 тысяч военных в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Также сюда стягивается тяжелая военная техника, включая танки", – приводит его слова РИА Новости.
Рогов заявляет, что этот участок может стать одним из главных мест для украинского контрнаступления. Кроме того, он считает, что ВСУ могут попытаться атаковать Каховское водохранилище с целью штурма Энергодара.
По мнению Рогова, украинские военные хотят обеспечить наступлением выход к Азовскому морю без боев за Запорожскую АЭС. В Киеве полагают, что атомная станция достанется Украине только по результату их наступления, подчеркивает он.
Рогов также сообщил, что на сегодняшний день линия фронта в Запорожской области стабильна, и украинские войска не продвигаются. По его словам, все населенные пункты, находящиеся вдоль линии боевого соприкосновения, живут и работают в штатном режиме.
Ситуация находится под полным контролем военных и властей, резюмирует Рогов.
Ранее он сообщал, что украинские войска скапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам Рогова, украинские военнослужащие для этих нужд забрали почти все крупные гражданские объекты.
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