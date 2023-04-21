13:17Политика
Рогов заявил, что ВСУ применили химоружие на запорожском направлении
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Вооруженные силы Украины применили химическое оружие на запорожском направлении при помощи беспилотника, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, хотя серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий.
"Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали", – заявил он.
Рогов сообщил, что в зону боевых действий на запорожском направлении доставили комплекты химической защиты на случай повторного подобного нападения на передовую.
16 апреля в Запорожье прозвучала серия взрывов. По словам Рогова, они случились в разных районах города, однако наиболее громко их было слышно в Заводском, Космическом и Шевченковском. Он уточнил, что количество взрывов составило не менее 6–8.
До этого 14 апреля в Запорожье также прозвучала серия мощных взрывов. Рогов уточнил, что в зависимости от района города были слышны два или три взрыва, после чего была объявлена воздушная тревога.
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