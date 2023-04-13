Калужские власти объяснили звуки взрывов в регионе переходом самолетов на сверхзвук

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Похожие на взрывы звуки в Калужской области вызваны переходом самолетов на сверхзвуковую скорость. Об этом сообщается в телеграм-канале местных властей.

До этого жители региона сообщили в Сети о двух сильных "взрывах" в регионе. По информации очевидцев, из-за звуков затряслись окна, а также сработала сигнализация на автомобилях.

"Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолетом сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", – говорится в сообщении.

Губернатор региона Владислав Шапша, комментируя произошедшее в своем телеграм-канале, сослался на подтверждение Росавиации о пролете сверхзвуковых самолетов.

Как сообщили РИА Новости в МЧС, сообщений о каких-либо ЧП в регионе не поступало.

Ранее СМИ сообщали о нескольких мощных взрывах в небе над центром Белгорода, которые продолжались с интервалами в течение 20 минут. Позже власти региона объяснили произошедшее работой Вооруженных сил России и заявили об отсутствии опасности для местных жителей.

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