Белгородские власти объяснили громкие звуки над городом работой ВС РФ

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Власти Белгородской области объяснили, что громкие звуки над Белгородом связаны с работой Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное правительство.

До этого СМИ сообщали о нескольких мощных взрывах в небе над центром Белгорода, которые продолжались с интервалами в течение 20 минут.

Ранее несколько взрывов прогремели в Харькове и Харьковской области Украины. По сообщениям украинских СМИ, звуки взрывов также были слышны в Сумской области страны.

Днем 30 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о громких звуках, которые они услышат из-за взрывов боеприпасов. Он объяснил, что сотрудники МЧС проведут на полигоне в районе Кара-Кобы плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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