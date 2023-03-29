Газопровод взорвался в Свердловской области

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Взрыв произошел на газопроводе в городском округе Пелым Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Там на газопроводе произошел взрыв. <...> Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар", – рассказал глава округа Шахит Алиев.

Он отметил, что вблизи газопровода в момент инцидента никого не было, никто не пострадал. Территория в районе происшествия оцеплена.

В феврале этого года возгорание произошло на резервном участке газопровода "Ухта – Торжок-3" вблизи деревни Еремейцево в Ярославской области. Причиной ЧП стал разрыв береговой и подводной частей трубопровода.



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