Один человек погиб при взрыве на оборонном заводе в Чапаевске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области сдетонировала взрывчатка. Инцидент произошел в четверг, 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения", – уточняется в сообщении.

На Чапаевском механическом заводе выпускаются капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны и патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.

Во вторник, 14 февраля, на территории бывшего завода в Коломне произошел пожар площадью 900 квадратных метров в здании ангара. В результате возгорания обрушились перекрытия между первым и вторым этажом в части здания. В тушении были задействованы 84 человека и 25 единиц техники.

Ранее на газопроводе в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе Ярославской области случился взрыв. По информации регионального управления МЧС, пострадавших в результате ЧП обнаружено не было. В экстренных службах региона рассказали, что пожар произошел из-за разрыва береговой и подводной частей газопровода.

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