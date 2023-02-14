На территории бывшего завода в Коломне произошел пожар площадью 900 "квадратов"

На территории бывшего завода в Коломне произошел пожар площадью 900 квадратных метров в здании ангара. Об этом информирует телеграм-канал МЧС России.

В результате возгорания обрушились перекрытия между первым и вторым этажом в части здания. На место выехал пожарный поезд.

"К тушению пожара привлекается 84 человека и 25 единиц техники", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее крупный пожар произошел в одном из автосервисов на улице Декабристов в Москве. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

В скором времени пожарным удалось полностью потушить огонь. Также усилиями огнеборцев были спасены три человека. Бутырская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины возгорания в здании.



Пожар произошел на территории бывшего завода в Коломне

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