Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы локализован

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Крупный пожар в автосервисе на улице Декабристов в Москве локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных спасено 3 человека", – добавили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что работа пожарных осложнена наличием в здании автомобильных покрышек, масел и технических средств.

Как сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, из-за возгорания перекрыто движение по улице Декабристов – от улицы Сельскохозяйственной в направлении улицы Мусорского.

Ранее сообщалось о том, что в Отрадном, в районе НИИ на улице Декабристов, произошел крупный пожар. Очевидцы случившегося сообщали о страшных взрывах, доносящихся из загоревшегося здания.

Позже стало известно о том, что пожар произошел в одном из автосервисов. Внутри здания взрывались канистры с топливом, также из-за возгорания частична обрушилась кровля. Бутырская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины возгорания в здании.

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