Пожар произошел на территории животноводческого комплекса в Башкирии

Фото: МЧС Башкортостан

Порядка 16 голов крупного рогатого скота погибли в результате пожара, произошедшего на территории животноводческого комплекса в колхозе имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района Башкирии. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

"На тушение подано 3 ствола РСК-50. Пожар локализован на площади 1 400 квадратных метров. Тушение продолжается", – говорится в сообщении ведомства.

По информации регионального управления МЧС, специалистам удалось спасти 50 голов скота. Никто их людей не пострадал.

В тушении пожара принимают участие 13 человек и 5 единиц техники.

До этого возгорание произошло на территории складского комплекса в Красноярске. Огонь распространился на площади 8 тысяч квадратных метров, позже возгорание удалось локализовать. О пострадавших не сообщалось.



Пожар на красноярском складе локализовали на площади 8 тыс "квадратов"

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