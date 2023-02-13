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Взрыв произошел на газопроводе в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по региону.

"По прибытии первых подразделений на место вызова (стало известно, что произошел) разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно 1 метр", – пояснили в ведомстве.

Согласно информации регионального управления МЧС, пострадавших в результате ЧП обнаружено не было. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, пожар произошел из-за разрыва береговой и подводной частей газопровода.

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До этого взрыв произошел на газопроводе в Чувашии. Причиной ЧП стала утечка газа на участке газопровода в деревне Ямбахтино Вурнарского района.

Позже возгорание на участке локализовали. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.



Взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области

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