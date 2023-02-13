13 февраля, 21:48Происшествия
Взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области
"По прибытии первых подразделений на место вызова (стало известно, что произошел) разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно 1 метр", – пояснили в ведомстве.
Согласно информации регионального управления МЧС, пострадавших в результате ЧП обнаружено не было. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, пожар произошел из-за разрыва береговой и подводной частей газопровода.произошел на газопроводе в Чувашии. Причиной ЧП стала утечка газа на участке газопровода в деревне Ямбахтино Вурнарского района.
Позже возгорание на участке локализовали. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области
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