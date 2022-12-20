Огонь охватил газопровод в Чувашии

Взрыв прогремел между деревней Кюльхири и селом Калинино в Вурнарском районе Чувашии. Об этом сообщает МЧС по региону.

"В 13:44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района", – написали в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. К ликвидации огня направили четыре единицы пожарной техники.

Ранее сообщалось, что возгорание случилось в магазине торговой сети "Сударь" в подмосковном Красногорске. Из-за пожара из здания эвакуировали около 60 человек. Сам магазин расположен на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

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