Очевидцы рассказали о крупном пожаре в торговом центре "Мега Химки"

Утром 9 декабря в гипермаркете OBI, расположенном в торговом центре "Мега Химки", произошел крупный пожар. Его площадь составила 7 тысяч квадратных метров. Гипермаркет уничтожен практически полностью, в огне погиб один человек. Расскажем все подробности произошедшего.

Ущерб на 20–30 миллиардов

Фото: МЧС России

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 06:00. Первые спасатели приехали на место уже через четыре минуты. Позднее в полыхающем здании прогремел мощный взрыв, а вблизи гипермаркета специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.

К 08:25 спасателям удалось локализовать возгорание на площади семь тысяч квадратных метров. К тому моменту здание было практически полностью разрушено, сохранились только несущие конструкции. К тушению привлекли почти 130 человек и примерно 40 единиц техники. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что была угроза перехода огня на весь торговый центр, однако этого удалось избежать.





пресс-служба МЧС России Пожарные работали в условиях высокой температуры и плотного задымления, существовала угроза перехода огня. Внутри горящего здания находились лакокрасочные изделия, строительные и другие горючие материалы. Благодаря действиям пожарных удалось отстоять и не допустить распространения огня на большие площади.

Позже выяснилось, что при пожаре погиб сотрудник охраны ТЦ. В пресс-службе OBI заявили, что, выйдя из гипермаркета, он решил вернуться на парковку за своей машиной, однако по другой версии, после эвакуации мужчина просто решил остаться рядом с горящим зданием и посмотреть на происходящее. Во время взрыва ему на голову упала конструкция, из-за чего он погиб на месте. В OBI пообещали оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, к пожару привели нарушения при сварочных работах в здании. Рассматривалась и версия поджога, но в итоге она была отвергнута. Собственную проверку организовала и прокуратура. В свою очередь, в OBI заявили, что оказывают все содействие расследованию.

Как объяснил глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, ведомство в последнее время не проводило в OBI проверки на предмет пожарной безопасности из-за моратория на подобные мероприятия. Последняя инспекция состоялась в ноябре 2021 года, тогда специалисты обнаружили 46 нарушений. Устранить их собственник должен был до 15 августа 2022 года, затем срок продлили до 20 февраля 2023-го. За нарушения он получил 160 тысяч рублей штрафа. В то же время все системы противопожарной защиты в здании сработали штатно, уточнили в экстренных службах.

По подсчетам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара может составить 20–30 миллиардов рублей. Для России это рекордная величина страхового убытка по таким объектам. В OBI отметили, что в настоящее время подсчитывают потери от пожара. Торговый центр "Мега Химки" временно закрыли для посещения.

"Почувствовали толчок дома"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Очевидцы случившегося рассказали телеканалу Москва 24, что во время пожара взрыв был не один. Ударную волну от них почувствовали жители близлежащих домов.





очевидец пожара в гипермаркете OBI Сначала первый взрыв, и вылетели все внешние перегородки. И через две секунды – второй.

"Почувствовали толчок дома. Потом уже в Сети, по подъезду появилось сообщение, что OBI горит", – сообщил другой очевидец случившегося.

Один из сотрудников магазина Иван сказал ТАСС, что в момент возгорания он с коллегами стоял неподалеку от главного входа в здание. Он предположил, что взрывы в гипермаркете произошли в лакокрасочном отделе. "Пожар начался очень быстро, услышал сигнализацию, нам сказали выходить, успел взять куртку. На улице уже сильно горело, над крышей видел огонь", – рассказал мужчина.



Другой очевидец оказался рядом с местом около шести утра, когда шел с работы. "Еще метров за 400 до ТЦ и дома заметил, как будто черные тучи – вроде ночь, а черный дым все равно выделялся, еще и огонь их подсветил", – отметил он.





очевидец пожара в гипермаркете OBI Пришел домой, вышел на балкон покурить, а там вообще все полыхает так, будто конец света.

По его словам, уже после приезда пожарных в OBI прогремело не два, а три взрыва. Они были настолько сильными, что в доме задрожали окна.