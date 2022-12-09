Очевидцы рассказали о крупном пожаре в торговом центре "Мега Химки"

Утром 9 декабря в гипермаркете OBI, расположенном в торговом центре "Мега Химки", произошел крупный пожар. Его площадь составила 7 тысяч квадратных метров. Гипермаркет уничтожен практически полностью, в огне погиб один человек. Расскажем все подробности произошедшего.
Ущерб на 20–30 миллиардов
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 06:00. Первые спасатели приехали на место уже через четыре минуты. Позднее в полыхающем здании прогремел мощный взрыв, а вблизи гипермаркета специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.
К 08:25 спасателям удалось локализовать возгорание на площади семь тысяч квадратных метров. К тому моменту здание было практически полностью разрушено, сохранились только несущие конструкции. К тушению привлекли почти 130 человек и примерно 40 единиц техники. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что была угроза перехода огня на весь торговый центр, однако этого удалось избежать.
Позже выяснилось, что при пожаре погиб сотрудник охраны ТЦ. В пресс-службе OBI заявили, что, выйдя из гипермаркета, он решил вернуться на парковку за своей машиной, однако по другой версии, после эвакуации мужчина просто решил остаться рядом с горящим зданием и посмотреть на происходящее. Во время взрыва ему на голову упала конструкция, из-за чего он погиб на месте. В OBI пообещали оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.
Как объяснил глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, ведомство в последнее время не проводило в OBI проверки на предмет пожарной безопасности из-за моратория на подобные мероприятия. Последняя инспекция состоялась в ноябре 2021 года, тогда специалисты обнаружили 46 нарушений. Устранить их собственник должен был до 15 августа 2022 года, затем срок продлили до 20 февраля 2023-го. За нарушения он получил 160 тысяч рублей штрафа. В то же время все системы противопожарной защиты в здании сработали штатно, уточнили в экстренных службах.
По подсчетам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара может составить 20–30 миллиардов рублей. Для России это рекордная величина страхового убытка по таким объектам. В OBI отметили, что в настоящее время подсчитывают потери от пожара. Торговый центр "Мега Химки" временно закрыли для посещения.
"Почувствовали толчок дома"
Очевидцы случившегося рассказали телеканалу Москва 24, что во время пожара взрыв был не один. Ударную волну от них почувствовали жители близлежащих домов.
"Почувствовали толчок дома. Потом уже в Сети, по подъезду появилось сообщение, что OBI горит", – сообщил другой очевидец случившегося.
Один из сотрудников магазина Иван сказал ТАСС, что в момент возгорания он с коллегами стоял неподалеку от главного входа в здание. Он предположил, что взрывы в гипермаркете произошли в лакокрасочном отделе. "Пожар начался очень быстро, услышал сигнализацию, нам сказали выходить, успел взять куртку. На улице уже сильно горело, над крышей видел огонь", – рассказал мужчина.
Другой очевидец оказался рядом с местом около шести утра, когда шел с работы. "Еще метров за 400 до ТЦ и дома заметил, как будто черные тучи – вроде ночь, а черный дым все равно выделялся, еще и огонь их подсветил", – отметил он.
По его словам, уже после приезда пожарных в OBI прогремело не два, а три взрыва. Они были настолько сильными, что в доме задрожали окна.