Почти 50 нарушений выявили при последней проверке в OBI в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Специалисты обнаружили почти 50 нарушений пожарной безопасности при последней проверке в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, последняя проверка проводилась в ноябре 2021 года. Тогда специалисты обнаружили 46 нарушений, которые нужно было устранить до 15 августа 2022 года. Однако затем, согласно закону "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", срок продлили до 20 февраля 2023 года.

"К административной ответственности привлечено юридическое лицо, на него наложен штраф в 160 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.

В региональном министерстве экологии и природопользования рассказали, что в 08:55 в воздухе зафиксировали остатки продуктов горения и характерный запах. Специалисты проводят исследования качества воздуха в зоне влияния последствий пожара.

"По результатам измерений, проведенных в селитебной зоне: в 140 метрах от сгоревшего магазина <...> зафиксирована повышенная концентрация фенола 0,3 максимально-разовой предельно-допустимой концентрации (ПДКм.р.). Концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2 ПДКм.р.; превышений предельно-допустимой концентрации нет", – отметили в министерстве.

При этом содержание загрязняющих веществ в воздухе в городском округе Химки составляет менее 0,2 максимально-разовой предельно-допустимой концентрации.

В пресс-службе OBI также рассказали, что в здании дежурили два сотрудника частного охранного предприятия, которые и заметили возгорание. Их эвакуировали вместе с другими сотрудниками торгового центра, однако один из них вернулся на парковку за автомобилем. В результате мужчина погиб.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" начался примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Позже ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено, от него остались лишь конструкции. Пожар удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров в 08:25.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Появились кадры взрыва в ТЦ "Мега Химки"

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