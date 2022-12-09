07:18Происшествия
Номер сложности пожара в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" повысили до четвертого
Фото: телеграм-канал "112"
Номер сложности пожара в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" повысили до четвертого из пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.
"По состоянию на 07:05 по московскому времени площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров, ранг пожара – четвертый", – сказал собеседник агентства.
Как сообщили агентству в экстренных службах, на помощь в тушении пожара выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы.
Пожар в торговом центре в подмосковных Химках вспыхнул в пятницу утром, 9 декабря. Уточнялось, что ТЦ расположен по адресу городской округ Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, корпус 1.
По последним данным, площадь пожара в ТЦ выросла до 7 тысяч квадратных метров.
Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"
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