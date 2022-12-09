Пожар произошел в ТЦ "Мега Химки"

Фото: Москва 24

В торговом центре "Мега" в подмосковных Химках произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 05:59 <...> поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, корпус 1", – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, пожару присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 250 квадратных метров.

По информации Агентства "Москва", загорелась кровля гипермаркета "Оби". По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре "Дом торговли" в Ельце. Из здания эвакуировали 50 человек. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины.

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