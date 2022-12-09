Пожар на складе на юге Москвы ликвидирован

Видео: Москва 24

Пожар на складе в Востряковском проезде на юге Москвы ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По уточненным данным, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В результате произошло частичное обрушение конструкций. Сведений о пострадавших не поступало.

"Принятыми мерами в 01:30 пожар был локализован и в 02:48 полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара было проложено четыре магистральных линии, а также установлено две автолестницы, рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На пожарные гидранты для бесперебойной подачи воды устанавливали пять автомобилей, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве. Огнем была охвачена крыша здания. Со склада эвакуировали 13 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!