Ангар с газовыми баллонами загорелся на Ямале на площади 1,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В одном из ангаров в промзоне города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

Сведения о пожаре поступили спасателям в пятницу, 2 декабря, в 06:40 по местному времени (04:40 по московскому). В ведомстве уточнили, что внутри горящего ангара находятся баллоны с кислородом и пропаном.

Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на кладе с пиломатериалами, расположенном на Рублевском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Здание частично обрушилось.

До этого один человек погиб в результате пожара в Раменском. Там горели три ангара, четыре грузовых автомобиля и бензовоз. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

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