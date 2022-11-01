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Происшествия

Очевидец рассказал о пожаре на строительном рынке в ТиНАО

Очевидец рассказал о пожаре на строительном рынке в ТиНАО

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Возгорание произошло на территории строительного рынка в ТиНАО

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Пожар произошел в районе торговых рядов Николо-Хованского строительного рынка в ТиНАО. По официальным данным, площадь возгорания составляла около 150 квадратных метров.

На кадрах видно, как продавцы выносят товар из павильонов – кто-то катит тележки со строительной семью, другие выбегают на улицу с пластиковыми рейками.

Один из очевидцев рассказал, что пожар практически потушен. На месте ЧП находятся около пяти–шести машин пожарных, а конструкции ангаров, где произошло возгорание, не повреждены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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