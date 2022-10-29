18:13Происшествия
Движение перекрыли на улице Бахрушина из-за пожара
Фото: телеграм-канал SHOT
Движение перекрыли в обоих направлениях от Вишняковского переулка до 1-го Новокузнецкого переулка из-за пожара на улице Бахрушина, сообщает столичный Дептранс.
На месте ЧП в настоящее время находятся оперативные службы города. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать пути объезда.
Пожар произошел в доме на улице Бахрушина в центре Москвы вечером 29 октября. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По данным экстренных служб, загорелась кровля.
Данные о пострадавших не поступали. По информации ГУ МЧС РФ по городу, возгорание было локализовано на площади 250 "квадратов" в 17:35.
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