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Пожар произошел в доме на улице Бахрушина в центре Москвы. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что здание вспыхнуло на улице Бахрушина, дом 15, строение 1. По данным экстренных служб, загорелась кровля.

В настоящее время на место ЧП прибыли пожарные расчеты, данные о пострадавших не поступали.

Как уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, возгорание было локализовано на площади 250 "квадратов" в 17:35.

Ранее пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Борисовские Пруды. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован. О погибших не сообщалось. По информации спасателей, одного человека передали для осмотра врачам.



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