Четырех человек спасли из пожара на Ярославском шоссе в Москве

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Четырех человек спасли из пожара, который произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на Ярославском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным министерства, возгорание произошло в 12:58 в доме 10, корпус 1 по Ярославскому шоссе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В 13:18 пожар локализовали, а в 13:21 – ликвидировали.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы в результате возгорания пострадали четыре автомобиля. После возгорания одного автомобиля по адресу улица Перовская, дом 33, корпус 1, огонь перекинулся на три припаркованных рядом машины. В результате происшествия горожане не пострадали.

