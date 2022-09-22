Четыре автомобиля пострадали в пожаре на парковке в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На востоке Москвы в результате возгорания пострадали четыре автомобиля. Причину пожара на данный момент пытаются выяснить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"После возгорания одного автомобиля по адресу улица Перовская, дом 33, корпус 1, огонь перекинулся на три припаркованных рядом машины", – прокомментировал сотрудник агентству.

Он также утверждает, что уже в 11:04 специалисты смогли полностью устранить пламя. По его словам, горожане не пострадали. В экстренных службах добавили, что сейчас обстоятельства пожара выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Нижнем Новгороде потушили пожар в доме военного комиссариата. По данным регионального управления МЧС РФ, информация о возгорании в здании на улице Алеши Пешкова поступила в 20:11 21 сентября. На месте находился военный комиссариат Канавинского района.

Также пресс-служба МВД Приднестровья сообщила, что неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Тирасполе. За полчаса до происшествия злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью у нефтебазы в Тирасполе и скрылся. На месте загорелась трава, но пламя быстро потушили.