Четыре автомобиля пострадали в пожаре на парковке в Москве

12:13
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На востоке Москвы в результате возгорания пострадали четыре автомобиля. Причину пожара на данный момент пытаются выяснить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
"После возгорания одного автомобиля по адресу улица Перовская, дом 33, корпус 1, огонь перекинулся на три припаркованных рядом машины", – прокомментировал сотрудник агентству.
Он также утверждает, что уже в 11:04 специалисты смогли полностью устранить пламя. По его словам, горожане не пострадали. В экстренных службах добавили, что сейчас обстоятельства пожара выясняют правоохранительные органы.
Ранее в Нижнем Новгороде потушили пожар в доме военного комиссариата. По данным регионального управления МЧС РФ, информация о возгорании в здании на улице Алеши Пешкова поступила в 20:11 21 сентября. На месте находился военный комиссариат Канавинского района.
Также пресс-служба МВД Приднестровья сообщила, что неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Тирасполе. За полчаса до происшествия злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью у нефтебазы в Тирасполе и скрылся. На месте загорелась трава, но пламя быстро потушили.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: