Пожар ликвидировали в здании военного комиссариата в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Ni Mash

Пожар потушили вечером 21 сентября в здании военного комиссариата в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным министерства, сообщение о пожаре в здании на улице Алеши Пешкова, 9 поступило в 20:11 21 сентября. Там находился военный комиссариат Канавинского района.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Возгорание ликвидировали еще до прибытия.

Ранее сообщалось, что неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Тирасполе. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной. Пострадавших нет. На месте работают следственно-оперативные группы. Осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси направят на экспертизу.

