Неизвестные пытались поджечь военкомат и нефтебазу в Тирасполе

Фото: телеграм-канал "Пресс-центр МВД ПМР"

Неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Тирасполе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

"Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. На месте работают следственно-оперативные группы. Осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси направят на экспертизу.

В ведомстве сообщили, что за полчаса до инцидента неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью у нефтебазы в Тирасполе и скрылся. В результате загорелась трава, но огонь оперативно ликвидировали.

В непризнанной республике объявлен план "Перехват". По информации МВД, злоумышленник передвигался на иномарке с иностранными номерами.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье с территории Украины было обстреляно село Колбасна, где располагается самый крупный в Европе склад с боеприпасами.