Стрельба произошла в районе КПП Кучугур на границе Приднестровья с Украиной – СМИ

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Стрельба произошла в районе КПП Кучугур на границе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с Украиной. Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ.

По данным источника в силовых ведомствах Приднестровья, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка. При этом оно находится рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который взорвали 4 марта.

25 апреля в Приднестровье здание министерства государственной безопасности в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы. Позже с территории Украины обстреляли село Колбасна, где располагается склад с вооружением. Из-за произошедшего в Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности.

В МИД РФ позже заявили, что Россия встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье. В ведомстве отметили, что Москва решительно осуждает попытки вовлечь регион в происходящее на Украине и ожидает объективного расследования произошедшего.