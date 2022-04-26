Спецслужбы Молдавии и Приднестровья не сотрудничают в расследовании взрывов – Санду

Фото: РИА Новости/пресс-центр МВД ПМР

Молдавские и приднестровские спецслужбы не сотрудничают в расследовании терактов в непризнанной республике, заявила президент Молдавии Майя Санду ТАСС.

"Насколько я знаю, прямых контактов не было. Но есть взаимодействие через ОБСЕ", – сказала Санду.

По ее словам, миссия ОБСЕ должна нанести визит в Кишинев на этой неделе.

Утром 26 апреля был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне взрывы прогремели у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

Позднее президент Приднестровья Вадим Красносельский принял решение ввести красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности критическим.

