Взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона – Санду

Фото: ТАСС/пресс-центр МВД ПМР

Взрывы в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике связаны с противоборствующими силами внутри региона, сообщила президент Молдавии Майя Санду, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, эти силы выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации.

"По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья. Однако мы продолжаем собирать информацию", – заявила Санду.

Накануне произошли взрывы у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

Утром 26 апреля был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.

Позднее президент Предистровья Вадим Красносельский принял решение ввести красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности критическим. Было принято решение и об отмене парада Победы, намеченного на 9 мая.