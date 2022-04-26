Совбез Приднестровья принял решение отменить парад Победы после терактов

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Совет безопасности Приднестровья принял решение отменить парад Победы, намеченный на 9 мая, из-за террористических атак, сообщил президент республики Вадим Красносельский.

"Массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, небезопасно", – приводит слова Красносельского ТАСС.

Он добавил, что по фактам терактов Следственный комитет, МВД и прокуратура начали проверки для привлечения виновных к ответственности за терроризм, покушение на убийство и незаконное хранение оружия. На въезде в город власти установят блокпосты.

"Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого въезжающего в населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы", – подчеркнул Красносельский.

Также на дистанционный режим работы до конца года переведены образовательные организации.

25 апреля несколько взрывов произошло у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

Утром 26 апреля был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.

Позднее президент республики Вадим Красносельский принял решение ввести красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности критическим.

