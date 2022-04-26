В ГД заявили, что взрывы в Приднестровье нацелены на втягивание РФ в конфликт в регионе

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Взрывы в Приднестровье являются провокацией, направленной на втягивание России в более широкие военные действия в регионе, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Происходящее в Приднестровье – провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе", – приводит "Интерфакс" слова Калашникова.

Ранее в непризнанном Приднестровье был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, ретранслировавший российские радиопрограммы. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную.

Накануне сообщалось о серии взрывов у здания министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Позднее в МВД уточнили, что по зданию были произведены выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

