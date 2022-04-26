В Тирасполе заявили о причастности к теракту уроженцев Украины

15:33
Фото: ТАСС/Пресс-центр МВД ПМР
Организаторы теракта у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе приехали с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
"Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска – по полю – в 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины", – отмечается в сообщении.
По данным источника, несколько других терактов – на территории авиапарка и на территории Приднестровского радиотелецентра – являются "логическим продолжением" обстрела здания МГБ.
Два взрыва на территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, прогремели накануне. В результате ЧП жертв и повреждений нет.
Взрывы у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе произошли 25 апреля. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.
Утром 26 апреля был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.
Позднее президент республики Вадим Красносельский принял решение ввести красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности критическим. Было принято решение и об отмене парада Победы, намеченного на 9 мая.
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