В Приднестровье нейтрализовали беспилотник со взрывчаткой – МИД ПМР

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В непризнанном Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, летевший в направлении радиотелецентра Маяк, заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Он отметил, что в регионе сохраняется повышенный код террористической угрозы.

"Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии", – сказал Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, удалось отследить трекинг перемещений беспилотника, и все указывает на то, что он был запущен с украинской территории, в шести километрах от границы Приднестровья.

25 апреля в Приднестровье здание министерства государственной безопасности в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы. Позже с территории Украины обстреляли село Колбасна, где располагается склад с вооружением. Из-за произошедшего в Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности.

В МИД РФ позже заявили, что Россия встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье. В ведомстве отметили, что Москва решительно осуждает попытки вовлечь регион в происходящее на Украине и ожидает объективного расследования произошедшего.