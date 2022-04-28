Россия встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва решительно осуждает попытки вовлечь регион в происходящее на Украине.

"Расцениваем эти действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что РФ ожидает тщательного и объективного расследования всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о ряде происшествий в Приднестровье. 25 апреля произошла серия взрывов возле здания министерства государственной безопасности в Тирасполе. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы. Позже с территории Украины обстреляли село Колбасна. Там располагается склад с вооружением.

Из-за произошедшего в Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности в регионе критическим. Установленный уровень опасности предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

