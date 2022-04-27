Глава Приднестровья опроверг слухи о всеобщей мобилизации

27 апреля, 23:13
Фото: mvdpmr.org/Андреq Туфанюк
Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что слухи об объявлении в непризнанной республике всеобщей мобилизации являются дезинформацией.
Он также опроверг информацию о том, что в регионе введены ограничение на выезд мужчин призывного возраста.
"Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью. Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось", – написал политик в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры.
25 апреля у здания республиканского министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.
Утром 26 апреля был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.
В этот же день президент Приднестровья принял решение ввести красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности критическим.
Киев распространяет фейки о причинах взрывов в Приднестровье – МИД ПМР
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