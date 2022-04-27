В МВД Приднестровья сообщили о стрельбе по селу с военными складами

Фото: mvdpmr.org

В среду утром село Колбасна в непризнанном Приднестровье было обстреляно с территории Украины. Об этом говорится в сообщении МВД ПМР в телеграм-канале.

"Утром 27 апреля в 08:45 с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанном селе располагается склад с вооружением.

"По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами", – отметили в приднестровском МВД.

Также сообщается, что в ночь на среду в небе над селом были замечено несколько беспилотников, запущенных, по данным МВД, с украинской территории.

Накануне в селе Маяк был взорван крупный радиоцентр, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого взрывы прогремели у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

Позднее президент Приднестровья Вадим Красносельский принял решение ввести красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности критическим.

