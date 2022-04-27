В МВД Приднестровья сообщили о стрельбе по селу с военными складами

12:10
Фото: mvdpmr.org
В среду утром село Колбасна в непризнанном Приднестровье было обстреляно с территории Украины. Об этом говорится в сообщении МВД ПМР в телеграм-канале.
"Утром 27 апреля в 08:45 с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в указанном селе располагается склад с вооружением.
"По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами", – отметили в приднестровском МВД.
Также сообщается, что в ночь на среду в небе над селом были замечено несколько беспилотников, запущенных, по данным МВД, с украинской территории.
Накануне в селе Маяк был взорван крупный радиоцентр, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.
До этого взрывы прогремели у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.
Позднее президент Приднестровья Вадим Красносельский принял решение ввести красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности критическим.
Красный уровень террористической опасности ввели в Приднестровье
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