В Приднестровье начали укреплять блокпосты на въездах в города и поселки

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В Приднестровье спешно укрепляют блокпосты на въездах в города и поселки. Установка новых бетонных заграждений продолжалась даже ночью. В регионе объявлен максимальный уровень террористической опасности.
Обстановка там резко обострилась после того, как сначала в Тирасполе неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства безопасности, а затем в поселке Маяк два взрыва прогремели на территории центра радиосвязи, вышли из строя две самые мощные антенны. Обе ретранслировали российское радио.
В Ереване прошли новые антиправительственные демонстрации. Несмотря на заявления лидеров оппозиции о том, что массовых протестов в ближайшее время не будет, люди вышли на улицы. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Его обвиняют в намерении подписать документ, по которому Нагорный Карабах останется в составе Азербайджана. А это, по мнению протестующих, противоречит интересам Армении.
Сам Пашинян утверждает, что любой документ об условиях урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе он намерен в начале обсудить с общественностью.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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