СК возбудил дело по факту сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

16:39
Фото: телеграм-канал "SHOT"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника маршалу Жукову, передает ТАСС.
"...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ ("Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", – указали в ведомстве.
По информации СК РФ, преступные действия совершила группа лиц числа участников националистических вооруженных формирований Украины. Для сноса памятника они применили специальную технику.
В ведомстве подчеркнули, что снос монумента направлен "против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".
Ранее сообщалось, что во Львове с мемориала "Холм славы" сняли звезду и серп и молот. Этот памятник был возведен в честь воинов, участвовавших в освобождении города от фашистов в 1944 году.
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