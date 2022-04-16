В Здолбунове на Украине демонтировали памятник разведчику Николаю Приходько

В Здолбунове Ровенской области Украины демонтировали памятник разведчику Николаю Приходько, хотя этот город его родина.

Местные власти заявили, что памятник подпадает под так называемый закон о "декоммунизации". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.