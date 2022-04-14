Крейсер "Москва" затонул – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Черноморского флота

Крейсер "Москва" затонул при буксировке в порт назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что корабль потерял устойчивость в условиях штормового волнения.

"При буксировке <...> в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость", – говорится в сообщении.

О том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас, стало известно ночью 14 апреля. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован.

Очаг возгорания на судне удалось локализовать. Взрывы боеприпасов также были прекращены. В Минобороны сообщили, причины произошедшего устанавливаются.

