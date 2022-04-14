Путину доложили о ситуации с крейсером "Москва"

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ЧП на крейсере "Москва".

"По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему и по всем событиям", – приводит слова представителя Кремля RT.

О том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас, стало известно ночью 14 апреля. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован. Корабль получил серьезные повреждения.

Очаг возгорания на судне удалось локализовать. Взрывы боеприпасов также были прекращены, а крейсер сохранил плавучесть. В Минобороны сообщили, что на данный момент принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Также устанавливаются причины возгорания.

