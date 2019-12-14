Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" продолжается, несмотря на пожар – глава ОСК Рахманов

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" продолжается, несмотря на пожар. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

"Пароход большой, работы продолжаем", – заявил специалист.

По словам Рахманова, дать предварительную оценку ущерба от возгорания можно будет не раньше следующей недели.

"Пока мы не зайдем в поврежденные отсеки и не проведем дефектацию, ничего говорить не буду", – подчеркнул президент ОСК.

Возгорание на единственном в своем классе тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло в четверг, 12 декабря. Пожар начался в первом энергоблоке во время сварочных работ. Сообщается о 10 пострадавших, кроме того один человек считается пропавшим без вести. Два человека при пожаре погибли.

