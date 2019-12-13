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Происшествия

15:41

Спасатели обнаружили тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

происшествия

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"На второй палубе найдено тело. Личность погибшего еще не установлена", – сказал собеседник агентства.

Ранее был обнаружен погибшим военнослужащий-контрактник Северного флота.

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря. Возгорание случилось во время ремонтных сварочных работ на борту судна, в первом энергоблоке. В результате пожара госпитализированы 10 пострадавших.

Следственные органы Северо-Западного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Тяжелый авианесущий крейсер был передан Объединенной судостроительной корпорации на плановый ремонт в 2018 году. Для флота судно уникальное – это единственный авианосец на вооружении ВМФ России в своем классе.

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