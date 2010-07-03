Крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся в ходе сварочных работ

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На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева.

Отмечается, что на этом заводе реализуется контракт министерства обороны на ремонт корабля, являющегося единственным в числе ВМФ России авианосцем.

"В результате проведения огневых работ в первом энергоблоке произошло возгорание в трюме", – уведомил Гладышев.

Он добавил, что в настоящее время ликвидировать огонь пока не удалось. На месте работают сотрудники МЧС.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Данные о ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что крейсер "Адмирал Кузнецов" охватил огонь. Инцидент произошел в Мурманской области.