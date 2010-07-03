При пожаре в поезде в Пакистане погибли 62 человека

Фото: телеграм канал РУ_ЧП

В пассажирском поезде в пакистанской провинции Пенджаб произошел пожар. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Поезд направлялся из Карачи в Равалпинди. По предварительной информации, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Известно, что огонь охватил три вагона поезда.

По словам министра железных дорог Пакистана Шейха Рашида, большая часть людей пострадали при попытке выпрыгнуть из горящего поезда. Жертвами пожара стали 62 человека, еще как минимум 15 человек получили различные травмы.

К настоящему моменту пожар потушен. Сейчас устанавливаются подробности произошедшего. Движение поездов обещают восстановить в ближайшее время.

