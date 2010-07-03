Два человека погибли из-за взрыва на танкере в Находке

Фото: AP/TASS/Marcos Moreno

Два человека стали жертвами взрыва на танкере "Залив Америка" в Находке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

"На танкере "Залив Америка" в Находке произошел хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут", – рассказал источник.

Он отметил, что на судне в момент взрыва находились 9 членов экипажа. По имеющейся информации, в результате происшествия пожара на корабле не произошло.

В район, где случился инцидент, направлены два спасательных буксира. Для поиска пропавшего моряка планируется задействовать водолазов.

Ранее два человека пострадали от хлопка газа. Известно, что взрыв произошел утром 24 октября в двухэтажном многоквартирном доме на улице Культуры в поселке Полазне Пермского края.