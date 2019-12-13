На "Адмирале Кузнецове" ликвидировали открытое горение

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Открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано, сообщает РИА Новости. Сейчас все помещения крейсера обследуют на обнаружение скрытых очагов возгорания.

Следственные органы Северо-Западного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту пожара на авианосце в Мурманске. Уголовное дело будут рассматривать в соответствии со статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления.

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря. Возгорание случилось во время ремонтных сварочных работ на борту судна, в первом энергоблоке. В результате пожара госпитализированы 10 пострадавших. В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих погиб. Один офицер пропал без вести.

Тяжелый авианесущий крейсер был передан Объединенной судостроительной корпорации на плановый ремонт в 2018 году. Для флота судно уникальное – это единственный авианосец на вооружении ВМФ России в своем классе.

