Боеприпас сдетонировал на ракетном крейсере "Москва" из-за пожара на борту – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Черноморского флота

На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Экипаж полностью эвакуировали. В ведомстве добавили, что корабль получил серьезные повреждения. Причины произошедшего устанавливаются.

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" является флагманом Черноморского флота. Корабль был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на единственном в своем классе тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Пожар начался в первом энергоблоке во время сварочных работ.

Следственные органы Северо-Западного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".