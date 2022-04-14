МО РФ сообщило о локализации очага возгорания на крейсере "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российском министерстве обороны заявили о локализации очага возгорания на крейсере "Москва". Об этом сообщает RT.

В ведомстве также уточнили, что взрывы боеприпасов прекращены, а крейсер сохраняет плавучесть.

"Основное ракетное вооружение не повреждено", – добавили в министерстве.

На данный момент принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Также устанавливаются причины возгорания.

О том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас, стало известно ночью 14 апреля. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован. Корабль получил серьезные повреждения.